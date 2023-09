"Hoch gwimmas nimma": ÖFB-Team stimmt sich auf das Moldawienspiel ein

Beim Teamabend vor dem heutigen Länderspiel von Österreichs Fußballern gegen Moldawien in Linz (20.30 Uhr im Live-Ticker auf nachrichten.at) stattete die Musikgruppe AUT of ORDA bestehend aus Paul Pizzera, Christoph Seiler und Daniel Fellner der ÖFB-Auswahl in Windischgarsten einen Besuch ab.

Wie es sich für die Musiker gehört, gab sie vor den Kickern ihre Nationalteamhymne "Hoch gwimmas nimma" zum besten.

David Alaba und Co waren sichtlich angetan von der Darbietung, wie im Video des ÖFB zu sehen ist:

Dieses Facebook-Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.