Carina Wenninger hat die Regenbogen-Kapitänsschleife des österreichischen Fußball-Frauen-Nationalteams nach 127 Länderspielen an Sarah Puntigam, die sie am Dienstag (19.45 Uhr, ORF Sport+) im Testmatch gegen Island in Wiener Neustadt mit Stolz tragen wird, weitergereicht.