Heute lässt das ÖFB-Nationalteam in Windischgarsten die Rollbalken hinauf

David Alaba und Co bereiten sich wieder in Windischgarsten vor.

Ab heute bereitet sich die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in Windischgarsten auf das EM-Qualifikationsspiel am 12. September in Schweden vor. Unterbrochen wird das Trainingslager nur vom Länderspiel am Donnerstag in der Linzer Raiffeisen-Arena gegen Moldau, zu dem die Mannschaft am Spieltag nach Linz anreisen und nach Schlusspfiff wieder nach Windischgarsten zurückkehren wird.