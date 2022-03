Heute geht es nicht nur um die WM, es geht um unsere Fußball-Zukunft

Strahlender Sonnenschein bei 17 Grad empfing Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gestern am Flughafen in Cardiff. Es ist alles angerichtet, um im heutigen ausverkauften WM-Play-off-Spiel gegen Wales ein Fußballfest auszurichten. Keine "britischen Verhältnisse", dafür ein ausverkauftes Haus, in dem das ÖFB-Team bestehen muss. 33.000 Fans waren in den vergangenen Monaten und Jahren der Garant dafür, dass Wales kein einziges seiner 16 Heimspiele verloren hat. Heute könnte ja auch ein Unentschieden genug sein – falls im Elfmeterschießen dann die Nerven reichen.

Die Heimstärke von Wales darf heute kein Stolperstein sein. Denn es geht nicht nur um Österreichs verbleibende Chance auf eineWM-Teilnahme, es geht auch um die Zukunft des österreichischen Fußballs. Eine Niederlage könnte ein echtes Beben auslösen. In erster Linie steht natürlich der Teamchef im Blickpunkt, Franco Foda wäre im Falle eines Scheiterns nicht mehr zu halten. Sein Vertrag läuft mit Ende März aus, nur bei einer WM-Teilnahme würde er sich automatisch bis zur WM verlängern. Aber es würde sich wohl auch ein Domino-Effekt nach der bis jetzt so enttäuschenden WM-Qualifikation ergeben.

Immer wieder hatte Foda in den vergangenen Tagen den Geist der EM beschworen, als Österreich in den beiden Schlüsselspielen gegen die Ukraine (Entscheidungsspiel zum Aufstieg) und Italien (Achtelfinale) so gut performt hatte. "Jetzt stehen wir vor einer ähnlichen Aufgabe", sagte Foda. Für die ÖFB-Auswahl spricht in jedem Fall, dass die Spieler Woche für Woche auf höherem Niveau als die Gegenspieler gefordert sind und ihre Leistungen bringen. Mit Ausnahme des an Corona erkrankten Florian Grillitsch kann Foda jene Mannschaft zum Einsatz bringen, die auch bei der Europameisterschaft dabei gewesen ist. Gegen die Abwehr-Dreierkette, wie von Wales praktiziert, ist ein österreichisches 4-2-3-1 zu erwarten.

Bachmann ist Favorit im Tor

Bei der Aufstellung sind die meisten Fragen beantwortet. Daniel Bachmann wird ziemlich sicher das Vertrauen im Tor bekommen. Die Routine und Erfahrung im britischen Fußball ist viel wert, die Matchpause in den vergangenen Wochen soll da kein Hindernis sein. In der Abwehr sind der genesene Stefan Lainer, Aleksander Dragovic und Martin Hinteregger ohnehin gesetzt. David Alaba wird auf der linken Abwehrseite gebraucht – und dort auch aufgestellt. Etwas offener ist die Situation im Mittelfeld. Ohne Grillitsch werden wohl Konrad Laimer und Xaver Schlager im Zentrum die Lücken schließen. Schlager ist wieder ganz fit, Nicolas Seiwald bei Salzburg zwar stark, es würde jedoch nicht wirklich Fodas Denkmuster entsprechen, den Youngster in diesem Schlüsselspiel von Beginn an zu bringen.

Davor sind Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer so gut wie fix. Den freien Platz neben Stürmer Marko Arnautovic könnte der Ex-Rieder Marco Grüll dank seiner Schnelligkeit bekommen. Dass Foda doch mit Sasa Kalajdzic einen zweiten Riesen im Angriff bringt, wäre hingegen eine große Überraschung. Fodas Credo für das heutige Spiel: "Es ist eine Riesenchance. Wir sind in der Lage, in Wales zu gewinnen." Es wäre außerdem sowieso an der Zeit, den Heimrekord des Gegners endlich zu brechen.

Der Weg zur WM

Zehn der 13 europäischen Teilnehmer an der Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) stehen fest: Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien und Spanien. Die drei offenen Tickets sind über die Play-offs zu holen. Es gibt drei Quali-Pfade mit Semifinale und Finale: Österreich muss zunächst heute Wales besiegen und dann im Juni den Sieger des Spiels Schottland gegen die Ukraine (Weg A). In der Gruppe B steht Polen nach dem Ausschluss Russlands bereits im Endspiel, der Gegner wird Schweden oder Tschechien sein. Pool C verspricht Hochspannung: Portugal trifft heute auf die Türkei, Italien auf Nordmazedonien. Schon jetzt steht fest: Entweder verpasst der Europameister (Italien) die WM oder Superstar Cristiano Ronaldo, der Portugals Team anführt. Die WM-Gruppen werden am 1. April in Doha ausgelost.