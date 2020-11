Heute entscheidet sich Österreichs dritter EM-Gegner

Österreichs dritter Gruppengegner bei der Fußball-EM-Endrunde im kommenden Jahr wird heute (18 Uhr) in Tiflis gekürt. Georgien empfängt Nordmazedonien im Play-off-Finale um einen der letzten vier Startplätze beim Kontinentalturnier als Favorit. Die Georgier streben ihre erste Teilnahme an einem Großereignis in der Verbandsgeschichte an. Die Nordmazedonier mit dem 37-jährigen Altstar Goran Pandev waren ebenfalls noch nie auf der internationalen Bühne mit dabei. Aus Österreichs Nachbarschaft hoffen außerdem Ungarn und die Slowakei auf ein Ticket für die im kommenden Jahr steigende EM. Die Magyaren empfangen in der Budapester Puskas-Arena Island, die Slowaken gastieren in Belfast bei Nordirland. Die vierte Partie (alle 20.45 Uhr) findet in Belgrad statt, wo Serbien im Marakana-Stadion gegen Schottland bestehen will.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff abgesagt wurde gestern das Testspiel Norwegen gegen Israel mit Teamchef Willi Ruttensteiner. Die Gesundheitsbehörden waren gegen eine Austragung.