Hat Österreich heute die größeren Kraftreserven?

Noch einmal alle Reserven mobilisieren, ein letztes Mal in dieser Saison Vollgas geben. Unter diesem Motto steht das heutige Schlüsselspiel (20.45 Uhr, Servus TV, DAZN, SRF zwei live) der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifika-tion gegen Schweden. Es war eine Marathon-Saison, die den ÖFB-Spielern alles abverlangt hat. So kam David Alaba bei Klub-Bewerbsspielen von Real Madrid sowie den Ländermatches des österreichischen Nationalteams auf insgesamt 45 Einsätze in diesem