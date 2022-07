Gelingt den ÖFB-Frauen heute der erste Sieg?

Nach der 0:1-Niederlage im ausverkauften Old Trafford in Manchester braucht die österreichische Frauenfußball-Nationalmannschaft dringend Punkte, um die Chancen auf das Viertelfinale aufrechtzuerhalten. Am heutigen Montag (18 Uhr) trifft das Team von Irene Fuhrmann in Southampton auf den krassen Außenseiter Nordirland.

Um sich optimal auf die Gruppengegner vorbereiten zu können, hat sich der ÖFB bei der Wahl des Quartiers nicht lumpen lassen: Die Mannschaft ist im mondänen "Pennyhill Park", einem Luxusressort rund 45 Kilometer südwestlich von London, untergebracht. Auch rundherum gibt es einige Sehenswürdigkeiten, beispielsweise Schloss Windsor, die Sommerresidenz der Queen.

Im Vorjahr hat auch die englische Herren-Nationalmannschaft bei der EURO im "Pennyhill Park" Quartier bezogen und ist anschließend bis ins Finale im Wembley-Stadion vorgedrungen. Dort geht auch das Finale bei den Damen über die Bühne - es könnte für das ÖFB-Team ein gutes Omen sein.

Video: OÖN-Redakteur Alexander Zambarloukos berichtet aus dem ÖFB-Teamquartier