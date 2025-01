Geheimtreffen: Nächster deutscher Spitzenklub buhlt um ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

Nicht einmal ein Jahr nachdem der FC Bayern seine Fühler nach Ralf Rangnick ausgestreckt hatte, wirbt nun offenbar ein anderer deutscher Spitzenklub um die Dienste des ÖFB-Teamchefs:

Wie "Sky" erfahren haben will, hat sich der Deutsche am Montag mit der Klubführung von Borussia Dortmund getroffen. Demnach sollen Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken vom Ruhrpott in die Mozartstadt geflogen sein, um mit Rangnick zu sprechen.

Die Schwarz-Gelben, derzeit nur Elfter in der Tabelle, suchen nach der Trennung von Nuri Sahin nach einem neuen Trainer. Mike Tullberg hat interimistisch übernommen.

Gleichzeitig berichtet der Sender, dass Rangnick zu einer Absage an den BVB tendiert, da er nicht als "Feuerwehrmann" fungieren wolle. Als Favorit auf die Sahin-Nachfolge gilt Niko Kovac. Auch mit ihm soll es ein Treffen gegeben haben.

