In der Linzer Raiffeisen Arena ist der Heimvorteil besonders groß. (Weihbold)

Vielleicht ist es ein gutes Omen für Österreichs Fußball-Nationalmannschaft: Das "Langzeitprojekt" WM 2026 in den USA beginnt – zumindest indirekt, weil die ersten beiden Spiele in der Nations League ja auswärts stattfinden – in Oberösterreich.