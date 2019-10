3:1  Martin Hinteregger machte die Tür zur EM ganz weit auf

Alles verziehen! Das galt beim 3:1 (1:1) der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel nicht nur für den holprigen Start des rot-weiß-roten Teams in der ersten halben Stunde – sondern ganz besonders für Martin Hinteregger. Im Stile eines Mittelstürmers verwertete er nach 56 Minuten per Seitfallzieher zum so wichtigen 2:1, das Österreich einen ganz großen Schritt in Richtung EM 2020 brachte. Damit ist auch der nächtliche Ausflug des Innenverteidigers vor dem Länderspiel in Polen vergessen.

Am Sonntag (20.45 Uhr) hat Österreichs Team in Laibach gegen Slowenien alles in der eigenen Hand. Nach dem 1:2-Ausrutscher der Slowenen in Nordmazedonien würde sogar ein Remis reichen, um in jedem Fall vor dem schärfsten Rivalen in die beiden Abschlusspartien gegen Nordmazedonien und Lettland zu gehen.

Für Israel und Teamchef Andreas Herzog ist der EM-Traum – im Gegensatz zu Nordmazedonien – hingegen bereits drei Runden vor Schluss Geschichte. Dabei hatte es in der ersten halben Stunde des Spiels gar nicht danach ausgesehen. 200 Tage nach dem 2:4 von Haifa ähnelten sich die Ereignisse. Wieder erzielte Zahavi den ersten Treffer der Israelis – und wieder war es nach 35 Minuten. Immerhin: Diesmal war es ein Weckruf und nicht der sportliche Genickbruch für Arnautovic & Co.

Zwar war zu diesem Zeitpunkt die ohnehin ausbaufähige Stimmung im mit 26.200 Besuchern nur halbvollen Ernst-Happel-Stadion auf dem Nullpunkt angekommen, Österreichs Team legte nach dem nur schwer anzusehenden Defensivkick der ersten halben Stunde aber einen Gang zu. Die Elf von Franco Foda hebelte die Israeli, die im 5-3-2 davor variabler und ballsicherer agiert hatten, nun doch verstärkt aus.

Erst hatte Marko Arnautovic mit einem Stangenschuss noch Pech (37.), Israels Torhüter Marciano konnte den Ball noch an die Stange lenken. Das 1:1 war dann auch verdient. Nach schöner Kombination mit Konrad Laimer legte Arnautovic uneigennützig auf den freistehenden Valentino Lazaro ab, der zum 1:1 vollendete (41.).

Arnautovic verletzt out

Bitter: Konrad Laimer war nur einer von drei Spielern, die verletzt vom Platz mussten. Auch Stefan Posch – diesmal statt Stefan Lainer auf der Außenverteidigerposition gestartet – war bereits unmittelbar vor Hintereggers 2:1 verletzt im Strafraum gelegen und hatte so auch Verwirrung in der israelischen Abwehr verursacht. Acht Minuten vor Schluss humpelte dann auch noch Marko Arnautovic mit Oberschenkelproblemen vom Feld. Vielleicht hilft die positive Energie nach dem 3:1-Sieg, den Marcel Sabitzer (89.) fixierte, um bis Sonntag fit zu werden.

"Ich bin sehr glücklich. Ich wollte das Tor unbedingt machen, das hat man gesehen", sagte Hinteregger: "Dieser Sieg war extrem wichtig, um den nächsten Schritt Richtung EURO zu machen."

Artikel von Harald Bartl Redakteur Sport h.bartl@nachrichten.at