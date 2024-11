Das ist die beste Nationalmannschaft, die es je in Österreich gegeben hat." Diese Worte sprudelten schon nach dem 5:1-Sieg über Norwegen Mitte Oktober in Linz aus dem Mund von Marko Arnautovic. Es lässt sich diskutieren, ob das zutrifft oder nur der Euphorie entsprungen ist. Erst recht nach dem mageren 1:1 gegen Slowenien in Wien und dem vorerst verpassten Aufstieg in die Top-Kategorie der Nations League.