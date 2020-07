Fuhrmann wird erste Teamchefin Österreichs

Die 39-Jährige folgt dem zum LASK abgewanderten Dominik Thalhammer nach. Thalhammer war neun Jahre lang Teamchef gewesen und hatte mit dem Einzug ins EM-Halbfinale 2017 den größten Erfolg für den österreichischen Frauenfußball gefeiert.

Am Montag stellte der ÖFB Irene Fuhrmann als Nachfolgerin Thalhammers vor. Eine große Überraschung war es nicht mehr, dass erstmals eine sportliche Führungsaufgabe im ÖFB in die Hände einer Frau gelegt werden. Fuhrmann war seit 2017 Assistenztrainerin beim Frauen-A-Team und damit ebenfalls eine Architektin des Erfolgsteams um Manuela Zinsberger, Sarah Zadrazil und Nina Burger. Davor hatte sie bereits seit 2008 im ÖFB als Assistentin sowie als U19-Teamchefin gewirkt und zudem in der ÖFB-Frauen-Akademie als Individualtrainerin gearbeitet. Seit 2017 besitzt sie als erste Frau in Österreich das UEFA Pro-Diplom, die höchste Trainerausbildung im Fußball.

"Historischer Tag"

"Heute ist ein historischer Tag für den österreichischen Fußball. Irene Fuhrmann war unsere erste Ansprechpartnerin und nach Abwägung aller Punkte die beste Lösung. Irene ist eine absolute Fachfrau und akribische Arbeiterin, die den österreichischen Frauenfußball wie kaum eine andere kennt und lebt. Wir sind überzeugt, dass sie dem Frauen-Nationalteam neue Impulse geben wird und den erfolgreichen Weg fortsetzen wird", so ÖFB-Präsident Leo Windtner.

"Ich möchte mit bei den Entscheidungsträgern des ÖFB bedanken, dass sie mir diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. Für mich persönlich ist es ein sehr emotionaler Tag, weil ich die Entwicklung des Frauenfußballs in Österreich seit 20 Jahren hautnah miterlebe. Es ist für mich ein absolutes Privileg, diesen Job ausüben zu dürfen. Jetzt geht es an die konkrete Planung des Lehrgangs im Vorfeld des EM-Qualifikationsspiels gegen Kasachstan im September. Ich werde auch den intensiven Austausch mit dem Betreuerteam und dem Spielerinnenrat suchen", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann.

