Fuhrmann: "Vorfreude auf die EM steigt"

Gestern pfiff ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann in Bad Tatzmannsdorf mit dem ersten von zwei Trainingscamps die unmittelbare Vorbereitung auf die Frauen-EM in England an. Am 6. Juli kickt Österreich die Endrunde im Eröffnungsspiel gegen die Gastgeberinnen im Old-Trafford-Stadion in Manchester an. Die weiteren Gegner sind Nordirland (11. Juli) und Norwegen (15. Juli).

"Auch wenn die vergangenen Wochen extrem fordernd waren, steigt die Vorfreude auf die EM schön langsam", sagte Fuhrmann. Sie muss am 26. Juni den EM-Kader nennen. "Es ist nicht so, dass ich 23 Spielerinnen schon fix im Kopf habe. Ich halte mir bewusst alles offen, weil noch so viel passieren kann." Rekordteamspielerin Sarah Puntigam ist in Bad Tatzmannsdorf noch nicht dabei, sie fehlt wegen ihres späten Saisonendes genauso wie auch Maria Plattner, Julia Hickelsberger-Füller und Jasmin Eder.

Drei Testspiele vor der EM

Für das Trainingscamp nominierte Fuhrmann 26 Spielerinnen. Torjägerin Nicole Billa stößt wegen eines grippalen Infekts erst später zum Team. Mit Kapitänin Viktoria Schnaderbeck (Knöchel) und Laura Feiersinger (Fuß) könnten im ersten EM-Testspiel am Sonntag in Wiener Neustadt gegen Dänemark (13.30 Uhr) weitere Stützen ausfallen. Offen ist auch, ob Virginia Kirchberger, Ersatz-Torfrau Jasmin Pal, Katja Wienerroither und Stefanie Enzinger nach ihren Langzeitverletzungen Einsatzminuten sammeln können. Am 22. Juni ist in der Südstadt Montenegro der Gegner, ehe am 26. Juni die EM-Generalprobe in Belgien steigt.