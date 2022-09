Richtig sauer war er, der Marko Arnautovic, nach dem 0:2 der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich im Stade de France in Paris. Sauer, weil im Bezug auf das Match am Sonntag gegen Kroatien (20.45 Uhr, ORF eins live) das Wort "Endspiel" gefallen war. "Was heißt Endspiel, ihr seht immer alles negativ", sagte er nach dem Match in den Katakomben des französischen Nationalstadions.