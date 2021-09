Heute nominiert ÖFB-Teamchef Franco Foda den Kader für die Auswärtsspiele in der WM-Qualifikation am Samstag in einer Woche gegen die Färöer und am folgenden Dienstag in Dänemark (12 Uhr, ORF Sport+). Dabei ist es praktisch egal, ob er wegen der aussichtslosen Lage in Gruppe F elf Punkte hinter Tabellenführer Dänemark neue Spieler einberuft oder wenig verändert – die Fragen werden sich um ihn selbst drehen.