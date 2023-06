ÖFB-Nationalteam: Belgien reagiert auf den Ausfall von Kevin De Bruyne

Anstelle des verletzten Manchester-City-Stars Kevin de Bruyne wurden die 20-jährigen Johan Bakayoko und Aster Vranckx - beide sind noch für die U21 spielberechtigt - ins Aufgebot aufgenommen, wie der belgische Verband am Montag mitteilte.

De Bruyne musste für die Spiele gegen Österreich am Samstag in Brüssel und drei Tage später in Estland aufgrund einer Muskelverletzung passen.

Für Bakayoko (PSV Eindhoven) ist es die zweite Einberufung ins A-Team, Vranckx (Milan) steht erstmals im Kader.

