Ex-Braunau-Kicker Alexander Schriebl wird ÖFB-Frauen-Teamchef

Alexander Schriebl tritt die Nachfolge von Irene Fuhrmann an, wie der ÖFB am Dienstag bekanntgab. Der 46-jährige Salzburger war zu Jahresbeginn 2024 als Coach des FC Bergheim in den Frauenfußball eingestiegen und hatte den Kooperationsclub von Red Bull Salzburg im Herbst mit konstanten Leistungen und nur drei Niederlagen in 13 Spielen zu Platz fünf geführt. Die offizielle Vorstellung folgt am Donnerstag.

Kapitänin Sarah Puntigam und Co. werden damit wieder von einem Mann gecoacht, nachdem zuvor mit Fuhrmann für fast viereinhalb Jahre erstmals eine Frau am Ruder gewesen war. Nach der verpassten Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz durch zwei Niederlagen im Play-off gegen Polen hatte es reichlich Spekulationen über die Zukunft von Fuhrmann gegeben. Am 27. Dezember folgte die Nachricht, dass sich beide Parteien auf eine Trennung geeinigt hätten. "Für mich fühlt sich die Entscheidung richtig an", sagte Fuhrmann damals.

Für Schriebl ist es die erste Trainertätigkeit auf höchster Ebene, nachdem er zuvor im Männerbereich bei Anif, Kuchl, Seekirchen, Horn in der 2. Liga und Saalfelden Cheftrainer war. Während seiner aktiven Kicker-Zeit hatte er zwischen 2001 und 2005 als Offensivspieler für Austria Salzburg in der Bundesliga regelmäßig Tore geschossen. In Oberösterreich war er unter anderem für Braunau, Pasching und den SC Schwanenstadt im Einsatz.

