Hochmotiviert geht ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic in das Play-off-Spiel am Donnerstag gegen Wales. Und der 32-Jährige versucht auch alles, um seine Mitspieler mitzureißen.

"Ich weiß, es kann meine letzte WM sein. Ich will da unbedingt dabei sein. Deshalb ist die Motivation auch noch höher als normal. Ich habe das auch unseren Spielern so vermittelt und werde es auch in den Tagen vor dem Spiel noch tun. Eine Weltmeisterschaft ist einfach das Größte, das Maximum. Da will jeder hin. Da spreche ich nicht nur von den Fußballern, sondern von ganz Österreich. Deshalb müssen wir alles geben, um Österreich zur Endrunde zu schießen."

Über den Gegner macht sich Arnautovic weniger Gedanken: "Hut ab vor den Erfolgen, die etwa ein Gareth Bale gefeiert hat. Aber er ist auch nur ein Mensch und Spieler. Mich interessiert es wenig, wie er drauf ist, weil ich überzeugt von meiner Mannschaft bin."

Mit etwas Verspätung wurde auch Andreas Weimann in den ÖFB-Teamkader nachnominiert. Der ÖFB-Internationale wechselte 2007 von Rapid zu Aston Villa und blieb danach auf der Insel – weitere Stationen waren Watford, Derby County und Wolverhampton, ehe 2018 der Transfer zu Bristol City erfolgte.

Beim englischen Zweitligisten hatte er fast die komplette vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses versäumt, dafür läuft es in dieser Spielzeit wie geschmiert: Andreas Weimann hält bei 18 Toren und neun Assists in 39 Liga-Partien.

Zwei seiner Treffer erzielte Weimann im vergangenen August bei Bristols 2:1-Auswärtssieg gegen Cardiff City und damit in jenem Stadion, wo das ÖFB-Team am Donnerstag gastiert.

"Ich spiele vielleicht die beste Saison meiner Karriere", hatte Andreas Weimann bereits auf eine Einberufung spekuliert.