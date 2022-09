Erst Schützenhilfe, dann Schützenfest

Erst rund 40 Minuten vor dem Anpfiff des letzten WM-Qualifikations-Gruppenspiels gegen Nordmazedonien heute (20.30 Uhr, ORF Sport+) in Wiener Neustadt wird Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam wissen, ob es sich lohnt, die Torfabrik anzuwerfen.

Nur wenn Irland um 18 Uhr in der Slowakei nicht gewinnt, lebt die Chance, drittbester Gruppenzweiter zu werden und sich damit die erste von bis zu drei Play-off-Runden auf dem Weg zur WM-Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland zu ersparen.

Läuft das "Vorspiel" wunschgemäß, muss die rot-weiß-rote Equipe von Irene Fuhrmann den Turbo zünden und zumindest sechs Treffer erzielen. Jedes Resultat von 6:1 aufwärts genügt dann, um Belgien (derzeit drittbester Zweiter) und Irland abzufangen. Klingt kompliziert, ist aber so. "Egal, was passiert – unser Ziel ist es, mit plus sechs zu gewinnen. Wir haben bewiesen, dass wir gegen Schwächere ganz gut kombinieren können", betonte Mittelfeldregisseurin Sarah Zadrazil (FC Bayern), die ihr 102. Ländermatch bestreiten wird.

Das Auswärtsspiel gegen Nordmazedonien im September 2021 lieferte schon einen Vorgeschmack auf das, was kommen könnte. Ein neuerliches 6:0 würde gut ins Bild passen. "Es wird auch daran liegen, wie frisch wir nach nur zwei Tagen Pause sind. Der Kopf wird ganz viel entscheiden", betonte Teamchefin Fuhrmann: "Ich erwarte, dass wir mit Freude ins Spiel gehen und versuchen, einen Flow hineinzubringen, offensiv zu glänzen und viele Tore zu schießen." Und zwar unabhängig vom Ausgang der Irland-Partie. "Wir wollen mit dem bestmöglichen Gefühl aus diesem Lehrgang gehen, um gerüstet zu sein für die großen Herausforderungen", betonte die 41-jährige Wienerin mit Blick auf die Play-offs, die am Freitag ausgelost werden.

Die erste Runde (mit möglichem Freilos) steigt am 6. Oktober, die zweite bereits am 11. Am Ende bleiben drei Siegerteams übrig, das am schlechtesten gereihte muss noch in einem Interkontinental-Play-off (18. bis 23. Februar) in Neuseeland bestehen. Es ist ein steiniger Weg.