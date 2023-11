Entrup: "Das ist eine einmalige Chance"

"Ich habe das noch gar nicht richtig begriffen", sagte Maximilian Entrup, der zweite Debütant in Österreichs Fußball-Nationalteam neben LASK-Torhüter Tobias Lawal, als er gestern im ÖFB-Quartier in einem Wiener Innenstadt-Hotel eincheckte. Vor ein paar Monaten war der Hartberg-Stürmer noch weit von Team-Ehren entfernt gewesen.

Ab 2017 hießen die Stationen St. Pölten, Lafnitz und Traiskirchen. In dieser Zeit hatte Entrup zwei Jahre lang mit einem Knochenmarksödem im Sprunggelenk zu kämpfen. Erst eine Operation brachte Abhilfe. "Ich habe gewusst, dass ich mehr kann, als in der Regionalliga zu spielen. Ich habe nie aufgehört, an mich zu glauben, weiß, was ich kann und wo das Tor steht." Bei Marchfeld empfahl er sich in der vergangenen Saison mit 31 Toren in 37 Partien für Hartberg – jetzt führt er die Bundesliga-Torschützenliste an.

Die Einsätze in der Regionalliga erachtet Entrup als wichtig für seine Entwicklung. "Ich konnte befreit aufspielen." Dies treffe auch auf sein Engagement bei Rapid zu. Die Hütteldorfer hatten ihn 2016 geholt, bald begannen Anfeindungen wegen seiner Vergangenheit bei einem Austria-Fanklub, weshalb er sich deftige Transparente und sogar einen Böllerwurf gefallen lassen musste. "Das ist abgehakt, ich konzentriere mich auf die Gegenwart und die Zukunft."

Maximilian Entrup Bild: GEPA pictures/ Armin Rauthner

"Ich muss das genießen"

Der 26-Jährige freut sich auf die kommenden Tage. "Ich versuche, viel mitzunehmen und zu lernen. Das ist eine einmalige Chance. Ich muss das genießen und auf dem Boden bleiben, aber ich bin nicht hergekommen, um der 24. Kaderspieler zu sein."

Sollte sich Entrup beim abschließenden EM-Qualifikationsspiel am Donnerstag in Estland und beim Test in Wien gegen Deutschland am folgenden Dienstag gut präsentieren, ist ein Platz im EM-Kader möglich. "Daran denke ich nicht. Die Spieler, die in der Quali gespielt haben, haben es sich verdient, bei der EM dabei zu sein", sagte Entrup. "Wenn ich weiterhin Tore mache, wird das vielleicht was."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper