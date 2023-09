Österreichs Nationalteam fühlt sich in Windischgarsten pudelwohl. Die Fans schätzen die Nähe zu den Spielern. (APA/Groder)

Noch ist Österreichs Fußball-Nationalmannschaft nicht fix für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert. Das Spiel gegen Schweden beginnt erst um 20.45 Uhr in der Friends Arena in Solna statt. Man muss aber sowieso noch länger warten, um das EM-Ticket wirklich fix lösen zu können.