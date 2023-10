EM-Vorbereitung: "Der ÖFB hat bei uns reserviert"

Die Chancen sind groß, David Alaba, Karim Onisiwo, Philipp Lienhart und Xaver Schlager vor der EM in Oberösterreich zu sehen.

Nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien steht für Österreichs Fußball-Nationalteam bereits am Sonntag die Reise nach Baku auf dem Programm, wo die ÖFB-Auswahl am Montag auf Aserbaidschan treffen wird. Im Hintergrund laufen aber längst die Planungen für das EM-Jahr 2024. Die Chancen, dass die Vorbereitung im Dilly-Resort in Windischgarsten stattfinden wird, sind sehr groß. "Der ÖFB hat bei uns reserviert, genauer gesagt voroptioniert. Es gibt noch kein exaktes Datum, aber wir würden uns