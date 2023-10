EM-Quali-Schlager zwischen Österreich und Frankreich in Ried

"Wir freuen uns alle sehr, dass die U21 auch die letzten beiden Spiele in diesem Jahr bei uns in der Innviertel Arena bestreitet", betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger. "Wir werden wieder alles unternehmen, um ein perfekter Gastgeber für das Nachwuchs-Nationalteam zu sein. Ich rufe wieder alle Fans auf, ins Stadion zu kommen und das Team bei diesen Spielen bestmöglich zu unterstützen."

Vollpreistickets gibt es ab sofort in der SVR-Geschäftsstelle und im SVR-Onlineshop für 18 Euro. Der ermäßigte Preis beträgt 12 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Mit einem freundschaftlichen Länderspiel gegen Nordmazedonien endet für das U21-Team am 21. November (18.00 Uhr, ebenfalls präsentiert von Raiffeisen) dann das Länderspieljahr 2023. Auch diese Begegnung findet in der Innviertel Arena statt. Tickets für dieses Match sind um 6 Euro erhältlich, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei. In Kombination gibt es Tickets für beide Spiele um 20 Euro (Vollpreis) bzw. 15 Euro (ermäßigt).

"Wir haben immer betont, dass wir uns in Ried sehr wohlfühlen, die Verantwortlichen sich sehr um uns bemühen und wir uns immer willkommen fühlen. Daher ist es die optimale Lösung, dass wir dieses November-Doppel in Ried spielen", so Teamchef Werner Gregoritsch. "Es ist ein schönes Stadion, das für U21-Spiele ideal ist. Mit Frankreich erwartet uns ein absoluter Top-Gegner mit hochkarätigen Spielern, gegen den uns hoffentlich viele Fans im Stadion unterstützen werden. Wir werden die Unterstützung und Energie von den Rängen brauchen, wenn wir punkten wollen."

