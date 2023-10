EM 2024: Wann die Auslosung zur Gruppenphase stattfindet

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat den Startplatz für die EURO 2024 in Deutschland fixiert. Die ÖFB-Auswahl feierte am Montag in Baku dank eines von Marcel Sabitzer verwerteten Elfmeters (48.) einen 1:0-Sieg über Aserbaidschan und ist damit in Gruppe F nicht mehr aus den Top zwei zu verdrängen.

Am Montagabend qualifizierte sich das österreichische Fußball-Nationalteam mit dem 1:0-Sieg in Aserbaidschan endgültig für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Nach 2016 und 2020 ist man bereits zum dritten Mal in Folge Teil der EM-Endrunde. Nun wartet das ÖFB-Team gespannt auf die Auslosung, wo bekannt wird, welche Nationen in der Gruppenphase warten.

Diese findet am 2. Dezember 2023 in der Elbphilharmonie in Hamburg statt. Die Ziehung beginnt um 18 Uhr. Dabei werden die 24 EM-Teilnehmer in vier Gruppen à sechs Teams gelost. Zum Zeitpunkt der Auslosung stehen neben Gastgeber Deutschland allerdings erst 20 Teilnehmer fest, da die restlichen drei Länder erst im Zuge von Play-offs ausgespielt werden.

