"Wir haben eine extrem coole Zeit hier in England und wollen – so lange wie möglich – hier bleiben." Wenn Nicole Billa, 44-fache Torschützin für Österreichs Fußball-Frauenteam, über das bevorstehende EURO-Viertelfinale gegen Deutschland (Donnerstag, 21 Uhr, Brentford) spricht, wünscht sich wohl so manche ehemalige Nationalspielerin, ein paar Dekaden später das Licht der Welt erblickt zu haben. Denn so ein Hype wie heute war vor 33 Jahren nicht einmal in den kühnsten Träumen möglich.