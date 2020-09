Eine Reise ins Ungewisse für Österreichs Team

Dass Österreichs Fußball-Nationalmannschaft heute beim UEFA-Europa-League-Auftakt in Oslo gegen Norwegen (20.45 Uhr, ORF eins live) eine außergewöhnliche Partie absolvieren wird, war schon gestern allgegenwärtig.

Das begann schon beim Abflug der Mannschaft am Vormittag, als Alexander Schlager & Co in Klagenfurt in den halbleeren Charterflieger einstiegen. Die Masken wurden auch während des Flugs nicht abgenommen, das Gepäck in Oslo noch am Rollfeld entgegengenommen, ehe die Mannschaft zum Bus eskortiert wurde. Gleich im Mannschaftshotel musste dann der nächste Coronatest gemacht haben. Beim Abschlusstraining im Stadion durfte nicht einmal die ÖFB-Minidelegation das Team begleiten. "Die Sicherheit aller Spieler geht vor, deshalb werden auch alle Vorsichtsmaßnahmen so gut wie möglich umgesetzt", sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner nach der Ankunft in Oslo.

Bei der Aufstellung ließ sich ÖFB-Teamchef Franco Foda gestern noch nicht in die Karten blicken. "Man merkt, dass die Spieler einen ungewöhnlichen Rhythmus haben. Einige haben wir gar nicht voll trainieren lassen", meinte er gestern. Das legt den Schluss nahe, dass Foda das Risiko so gering wie möglich halten wird. Umstellungen sind aufgrund der personellen Situation unausweichlich, werden sich aber in Grenzen halten. Die einzige größere Überraschung könnte der Einsatz von Adrian Grbic im Sturm sein. Der 24-Jährige, bis zum Vorjahr noch in Altach unter Vertrag, ist heuer um neun Millionen Euro vom französischen Klub Clermont Foot – dessen Besitzer auch Anteile bei Austria Lustenau besitzen – zum Erstligisten FC Lorient gewechselt.

Sauer ist Foda, dass nur drei Spieler gewechselt werden dürfen. "Ausgerechnet bei uns, wo die Belastung am größten ist. Das ist unverantwortlich von der UEFA."

Teamchef-Debüt für Israel

Der Oberösterreicher Willi Ruttensteiner feiert heute in Schottland sein Debüt als israelischer Teamchef. Brisant: Die Schotten sind auch am 8. Oktober im EM-Play-off-Halbfinale Israels Gegner um ein Ticket für die Europameisterschaft 2021. Sollte Israel aufsteigen, würde im Finale der Sieger aus der Partie Norwegen gegen Serbien warten. Ruttensteiner: "Die israelische Mentalität ist sicher von Vorteil. Israeli sind Krisen gewohnt, und sie können sich an schwierige Bedingungen leichter anpassen.

So funktioniert die Nations League:

Die 55 UEFA-Mitgliedsverbände sind entsprechend ihres Abschneidens in der Nations League 2018/19 in vier Ligen (A bis D) eingeteilt. Österreich ist in der Liga B vertreten. In den Ligen A bis C gibt es vier Gruppen zu je vier Teams, in der Liga D eine Vierer- und eine Dreierstaffel. Sämtliche Gruppensieger der Ligen B, C und D qualifizieren sich für die höhere Kategorie, die Letzten der Ligen A und B sowie zwei in Play-outs zu bestimmende Gruppenletzte der Liga C steigen ab. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im K.-o.-System den Nations-League-Gewinner aus.

Der Weg zur WM 2022: Die zehn Gruppensieger der europäischen Qualifikation sichern sich Tickets. Drei weitere Startplätze der UEFA werden über ein Playoff-Turnier vergeben. In diesem treten die zehn Gruppenzweiten der WM-Qualifikation und die zwei besten Nations-League-Gruppensieger an, die weder zu den Gruppenersten noch -zweiten der WM-Qualifikation zählen.

