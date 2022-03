Nach dem beachtlichen 0:0 in Varazdin gegen den Spitzenreiter der EM-Qualifikationsgruppe A, Kroatien, ist Österreichs U21-Nationalteam ins Basislager nach Bad Schallerbach zurückgekehrt. Dort läuft die Vorbereitung auf das erste Match der letzten Chance auf Hochtouren. Die Equipe muss die restlichen beiden Ländermatches morgen (18 Uhr, ORF Sport+) in der Rieder Josko-Arena gegen Norwegen und am 3. Juni gegen Finnland gewinnen, um Platz zwei zu ergattern und die Möglichkeit zu wahren, via Play-off auf den EM-Zug aufzuspringen.

"Unsere Einstellung und Disziplin waren ausgezeichnet. Wenn wir so eine Leistung wie in Kroatien abrufen, werden wir gegen Norwegen gewinnen", glaubt ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch. Seine Equipe hat mit den Norskern eine offene Rechnung zu begleichen. Im Hinspiel am 3. September 2021 in Drammen setzte es eine 1:3-Niederlage. Und das, obwohl die ÖFB-Auswahl bei Ballbesitz (64:36 Prozent), Abschlüssen (19:6) und Eckbällen (11:0) die Nase vorn hatte.

Gruppe A: Dienstag, 18 Uhr: Österreich – Norwegen (in der Josko-Arena Ried), Kroatien – Finnland. Tabelle: 1. Kroatien 19/7, 2. Norwegen 15/6, 3. Österreich 13/8, 4. Finnland 10/6, 5. Aserbaidschan 4/7, 6. Estland 0/8.