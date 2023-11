Eine "Nullnummer" im Innviertel

Österreichs U21-Fußball-Nationalelf hat sich zum Jahresausklang mit einem torlosen Remis im freundschaftlichen Länderspiel gegen Nordmazedonien begnügen müssen. Vier Tage nach dem sensationellen 2:0-Erfolg über Frankreich in der EM-Qualifikation ließ die Elf von Trainer Werner Gregoritsch vor knapp 600 Zuschauern in der Rieder Innviertel-Arena keine einzige zwingende Möglichkeit des Gegners zu, in der Offensive lief das Werkl aber nicht rund.

Die Effizienz fehlte. Im Finish rettete Gäste-Torhüter Stefan Mitrev bei einem Halb-Volley von "Joker" Romeo Vucic (77.) und einem Weitschuss von Matthias Braunöder (90.) in extremis. Nach der Weihnachtspause geht es am 26. März in der EM-Ausscheidung mit einem Heimspiel gegen Zypern weiter.

"Wir hatten etliche Chancen, um das Match gegen Nordmazedonien zu gewinnen. Die Tore haben gefehlt. Schade, dass es nicht geklappt hat", sagte Kapitän Braunöder: "Im Großen und Ganzen haben wir es ganz gut gemacht. Jeder hat gesehen, dass wir wollten."

Unter dem Strich stehen in diesem Kalenderjahr vier Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen in zehn Länderspielen zu Buche. "Es war bis auf den Oktober-Lehrgang (1:2 gegen Norwegen, 0:1 in Slowenien, Anm.) ein sehr erfolgreiches Jahr für das U21-Team. Daran wollen wir anknüpfen und unser großes Ziel erreichen", sagte Gregoritsch. Das erklärte Ziel ist die Endrundenteilnahme. Dafür gilt es zwei Punkte aufzuholen.

