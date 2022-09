Ein zweistelliger Sieg nährt die WM-Hoffnung

Weil Irland zuvor 1:0 in der Slowakei gewonnen hatte, war die Chance für Österreichs Frauen-Nationalteam dahin, die WM-Qualifikation als drittbester Gruppenzweiter abzuschließen und sich eine Play-off-Runde zu ersparen.

An der professionellen Einstellung änderte das aber nichts, es sollte trotz fehlender Schützenhilfe ein Schützenfest vor 1750 Fans in Wiener Neustadt werden. Die ausgesprochen spielfreudige Equipe von Irene Fuhrmann feierte einen 10:0-(4:0)-Kantersieg über die ziemlich überforderte nordmazedonische Auswahl, die Tore fielen wie die reifen Früchte.

Hoffenheim-Legionärin Nicole Billa (7., 34./Elfmeter, 66.) erzielte ihre Länderspieltreffer 45, 46 und 47 – damit trennen die 26-jährige Tirolerin nur noch sechs Goals von der ÖFB-Bestmarke von Nina Burger (53).

Auch Sarah Zadrazil (28.), Neo-Kapitänin Carina Wenninger (43.), Barbara Dunst (47.), die nach der Pause eingewechselte Marie-Therese Höbinger (50.), Laura Feiersinger (61., 78./es war das 400. ÖFB-Tor in der Geschichte) und Katharina Naschenweng (71.) beteiligten sich an diesem Bestschießen, das den Rekordtriumphen (zwei Mal 11:0 gegen Armenien im Jahr 2003) ziemlich nahe kam.

„Wir schaffen das“

„Wir dürfen schon zufrieden sein, hätten aber noch das eine oder andere Tor mehr erzielen können“, sagte Stürmerin Billa: „Ich freue mich, dass die Reise weitergeht.“ Zunächst einmal mit der Play-off-Auslosung am Freitag (13.30 Uhr). Österreich bekommt einen Gegner aus dem Quintett Belgien, Portugal, Wales, Bosnien-Herzegowina, Schottland zugelost.

Sollte dieses erste K.-o.-Duell am 6. Oktober (zuhause oder auswärts) von Erfolg gekrönt sein, würde ein zweites gegen einen der drei besten Gruppenzweiten (Schweiz, Island, Irland) am 11. Oktober (zuhause oder auswärts) folgen.

Die beiden besten der drei Siegerteams lösen dann Tickets für die WM 2023 in Australien und Neuseeland, die am schlechtesten Klassierten müssen noch ein Interkontinental-Play-off von 18. bis 23. Februar absolvieren. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zeigt sich optimistisch. „Die Gegner werden auf unserer Ebene sein, es ist also durchaus möglich, sich für die WM zu qualifizieren.“

So sieht’s auch Barbara Dunst: „Wir schaffen das.“ Vielleicht in einem größeren Stadion. Der ÖFB überlegt, Wiener Neustadt zu verlassen.