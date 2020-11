Ein unangenehmes Spiel für Österreich

Die Ausgangsposition könnte für Österreichs Fußball-Nationalteam nicht unangenehmer sein. Während Gegner Norwegen heute mit seiner bunt zusammengewürfelten B-Elf nur positiv überraschen kann, liegt der Druck ganz bei der ÖFB-Elf. Ein Vorteil ist, dass sich die Norweger heute nicht verstecken können. Zum Nations-League-Gruppensieg reicht Österreich jedes Remis und sogar eine 0:1-Niederlage. "Wir wollen unbedingt gewinnen, egal mit wem Norwegen spielt. Entscheidend ist, dass wir so auftreten wie in Norwegen", sagt Teamchef Franco Foda. Die Gegneranalyse gestaltete sich schwierig. Die Norweger werden zum ersten Mal von U21-Teamchef Leif Gunnar Smerud betreut, der meist mit einem 4-4-2 oder 5-3-2 spielen lässt. "Auch jene Norweger, die heute beginnen, spielen bei ihren Klubs im Ausland eine wichtige Rolle", warnte Foda. Fünf Kaderspieler haben A-Team-Erfahrung. Die meisten Akteure spielen für Klubs in Belgien, Dänemark und den Niederlanden.

Die Norweger landeten gestern mit einem 17-Mann-Kader und nur einem Torhüter in Wien. Ersatzkeeper Per Kristian Braatveit blieb wegen eines "nicht eindeutigen" Coronatests vorerst in Oslo, könnte aber heute noch nachkommen.