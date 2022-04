Ein Schuss Optimismus gegen die Sorgenfalten

"Wir sind perfekt vorbereitet", versichert Stefanie Enzinger, die im ersten Duell am 26. Oktober 2021 in Belfast erst in der 90. Minute den Ausgleichstreffer erzielt hat. Diesmal soll es im insgesamt 200. Ländermatch einer ÖFB-Frauen-Auswahl mit einem vollen Erfolg klappen.

Die Weltrangliste favorisiert jedenfalls die Gastgeberinnen. Österreich steht auf Position 21, Nordirland auf Platz 46. "Ich bin überzeugt davon, dass wir gewinnen werden", versprüht Teamchefin Irene Fuhrmann Zuversicht. Den Optimismus teilen auch die beiden Oberösterreicherinnen Laura Wienroither (FC Arsenal) und Lisa Kolb (SC Freiburg).

Schnaderbeck fällt aus

Die Einstimmung auf das Schlüsselmatch verlief allerdings nicht reibungslos. Gleich drei Spielerinnen waren bei ihren Vereinen positiv auf das Coronavirus getestet worden: Torjägerin Nicole Billa (Hoffenheim) und Carina Wenninger (FC Bayern) haben mittlerweile den medizinischen Check bestanden und sind ins Training zurückgekehrt. Bei Viktoria Schnaderbeck (Tottenham) steht die Ampel auf Rot. Darüber hinaus sind Sarah Zadrazil (Knie) und Julia Hickelsberger-Füller (muskuläre Probleme) angeschlagen. "Wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren und die Situation so annehmen, wie sie ist. Wir haben in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass wir mit Schwierigkeiten umgehen können", betonte Fuhrmann.

Am Dienstag (19 Uhr) kommt es übrigens ebenfalls in Wiener Neustadt zur Begegnung mit Schlusslicht Lettland.