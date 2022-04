Ein Schützenfest könnte den Weg zur WM-Endrunde erleichtern

Jeder erwartet gegen das punktelose Schlusslicht aus dem Baltikum einen Kantersieg in ähnlicher Dimension wie im Hinspiel. In Liepaja setzte sich Österreich nach 0:1-Rückstand 8:1 durch.

"Wir müssen erst einmal liefern. Es macht auch einen gewissen Druck, wenn man schauen sollte, dass das Ergebnis möglichst hoch ausfällt. Wir dürfen keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen", sagte Teamchefin Irene Fuhrmann.

Drei Gruppenspiele vor der Endabrechnung könnte vielleicht auch die Tordifferenz darüber entscheiden, ob sich die derzeit zweitplatzierte ÖFB-Auswahl die erste von möglicherweise vielen Hürden auf dem Weg zur WM 2023 in Australien und Neuseeland erspart. Die drei besten Gruppenzweiten steigen nämlich erst in der 2. Play-off-Runde ein. Zwei der dort dann erfolgreichen drei Teams lösen fix ein Endrundenticket. Der Dritte im Bunde bekommt in der Interkontinental-Ausscheidung im Februar 2023 noch eine Chance, sich zu qualifizieren. Am WM-Schauplatz braucht es dann je nach Setzung einen oder zwei Siege.

Österreich muss heute auf eine Torgarantin verzichten: Hoffenheim-Stürmerin Nicole Billa, die im ÖFB-Trikot schon 42 Mal getroffen hat, fehlt krankheitsbedingt. Dafür steht Tottenham-Legionärin Viktoria Schnaderbeck nach überstandener Corona-Infektion vor einem Comeback. "Wir wollen unseren Fans viele Tore schenken", sagte Verteidigerin Carina Wenninger.