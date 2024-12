Ein Rückschlag für den Frauenfußball

Irene Fuhrmann ist seit Juli 2020 die erste Frau, die einem österreichischen Fußball-Nationalteam als Chefin vorsteht. Ihre Errungenschaften sind unbestritten, die 44-jährige Wienerin führte die Auswahl in das Viertelfinale der EURO 2022 und souverän zum Klassenerhalt in der höchsten Kategorie der Nations League. So weit, so gut. Doch jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem Personaldiskussionen nicht ausbleiben.