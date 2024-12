Didi Constantini: Ein Popstar des Fußballs

„Hast a Feuer?“ Es kommt jetzt nicht so selten vor, dass ich, obwohl Nichtraucher, diese Frage gestellt bekomme. Deutlich seltener ist das der Fall, wenn die Frage vom Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft kommt und der Anpfiff zum Länderspiel in Brüssel gegen Belgien in knapp zehn Minuten erfolgt. In jedem Fall zeitnah genug, um es in diesem fremden Stadion-Labyrinth nicht mehr ganz so mühelos rechtzeitig auf die Trainerbank zu schaffen.