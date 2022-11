Ein Linzer steht erstmals im ÖFB-Teamkader, Rieder auf Abruf

Am Mittwoch, 16. November um 18.00 Uhr trifft die ÖFB-Auswahl in Malaga auf Andorra. Am Sonntag, 20. November folgt das Heimspiel gegen Europameister Italien im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Mit dem Oberösterreicher Alexander Prass befindet sich ein neues Gesicht im ÖFB-Kader. Der gebürtige Linzer hatte im Nachwuchs für den LASK und Pasching gekickt, 2012 schloss er sich Salzburg an, wo er die Akademie der Bullen durchlief und bei Liefering erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich sammeln konnte. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zu Sturm Graz - bei den Steirern zählt Prass trotz seiner erst 21 Jahren zu den Stützen im Mittelfeld des Teams von Trainer Christian Ilzer.

Neben Prass wurden mit den Torhütern Heinz Lindner (Sion) und Alexander Schlager (LASK), Abwehrmann Gernot Trauner (Feyenoord) und Mittelfedspieler Xaver Schlager (RB Leipzig) vier weitere Oberösterreicher nominiert. Ried-Goalie Samuel Sahin-Radlinger steht „auf Abruf“.

Das ÖFB-Teamaufgebot:

TOR: Daniel Bachmann (FC Watford/ENG; 13 Länderspiele), Heinz Lindner (FC Sion/SUI; 33), Alexander Schlager (LASK; 6)

VERTEIDIGUNG: David Alaba (Real Madrid CF/ESP; 96/14 Tore), Kevin Danso (RC Lens/FRA; 11/0), Philipp Lienhart (SC Freiburg/GER; 10/0), Stefan Posch (FC Bologna/ITA; 18/1), Gernot Trauner (Feyenoord Rotterdam/NED; 8/1), Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg; 11/0)

MITTELFELD: Junior Adamu (FC Red Bull Salzburg; 1/0), Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 23/7), Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam/NED; 33/1), Florian Kainz (1. FC Köln/GER; 20/0), Phillipp Mwene (PSV Eindhoven/NED; 1/0), Alexander Prass (SK Puntigamer Sturm Graz; 0), Marcel Sabitzer (FC Bayern München/GER; 66/12), Xaver Schlager (RB Leipzig/GER; 31/2), Romano Schmid (SV Werder Bremen/GER; 2/0), Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg; 9/0), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg/GER; 1/0), Andreas Weimann (Bristol City/ENG; 20/1)

STURM: Marko Arnautovic (FC Bologna/ITA; 104/33), Michael Gregoritsch (SC Freiburg/GER; 41/7), Karim Onisiwo (1. FSV Mainz 05/GER; 20/1)

AUF ABRUF: Martin Fraisl (Arminia Bielefeld/GER; 0), Niklas Hedl (SK Rapid; 0), Samuel Sahin-Radlinger (SV Guntamatic Ried; 0); Marco Friedl (SV Werder Bremen/GER; 5/0), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach/GER; 38/2), Christopher Trimmel (1. FC Union Berlin/GER; 25/1), Andreas Ulmer (FC Red Bull Salzburg; 31/0); Julian Baumgartlinger (FC Augsburg/GER; 84/1), Muhammed Cham (Clermont Foot/FRA; 1/0), Valentino Lazaro (FC Torino/ITA; 36/3)