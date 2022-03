Ein komplizierter Kalender für das Nationalteam

Für den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) hieß es vor dem gestrigen WM-Play-off-Spiel in Wales in jeder Hinsicht "Bitte warten".

Das beginnt schon bei der Wahl des nächsten Testspielgegners am Dienstag. Schottland, Tschechien und Schweden stehen zur Auswahl. Bei einem Aus in Wales ist Schottland als Gegner fix, ansonsten wird es der Verlierer der Partie zwischen Tschechien und Schweden.

Aber auch die Planung für den Start der European Nations League ist ins Stocken geraten. Zuletzt kristallisierte sich heraus, dass man ein Entscheidungsspiel im Juni anstelle eines der vier angesetzten Spiele in der Nations League austragen würde. Der 6. Juni, an dem das Auswärtsspiel gegen Dänemark steigen sollte, ist ein heißer Tipp. Drei Tage davor trifft Österreich auf Kroatien, danach noch auf Frankreich (10. Juni) und erneut Dänemark (13. Juni). Wichtig war für die ÖFB-Delegation nur, dass für alle Mannschaften die gleichen sportlichen Voraussetzungen gelten und vor einem eventuellen Finale gleich viele Spiele wie die möglichen Gegner (Schottland beziehungsweise Ukraine) zu absolvieren sind. Ein sportlicher Nachteil solle sich nicht ergeben, auch wenn man in letzter Konsequenz von den Entscheidungen des Weltverbands FIFA beziehungsweise des europäischen Fußballverbands UEFA abhängig ist.

Generell ist die Solidarität mit der Ukraine groß. 50 Prozent der Ticketing-Erlöse des Freundschaftsspiels am Dienstag im Wiener im Ernst-Happel-Stadion werden der Ukraine sowie dort tätigen Hilfsorganisationen zugutekommen. Der ÖFB-Partner UNIQA wird die Summe laut ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold nochmals erhöhen.

Spielerlaubnis für Jugendliche

Auch weitere Unterstützung ist geplant, etwa wenn es darum geht, fußballbegeisterte Jugendliche zu integrieren. "Die Jugendlichen bekommen eine Spielbewilligung und können bei uns im Nachwuchsbereich sofort spielen. Das ist eine wichtige Geschichte", bestätigt ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Der Burgenländer stellte beim Fußballstadion seines Heimatklubs Parndorf zwei Wohnungen zur Verfügung, die früher für die Profispieler des früheren Zweitligisten und heutigen Regionalligisten eingerichtet waren.

Vor nicht ganz zwei Wochen seien dort neun aus der Ukraine geflüchtete Personen eingezogen. 33 Stunden Busfahrt hätten die Frauen und Kinder hinter sich gehabt, als sie spätabends ankamen. "Sie waren total fertig, mit einem Sackerl in der Hand", schilderte Milletich. "Wenn man das sieht, die Kinder sind hungrig und weinen, alle sind verunsichert – dann ist es wirklich ein Wahnsinn, was da in der Ukraine verbrochen wird. Da müssen wir so gut wie möglich helfen."

Unabhängig von der WM-Qualifikation geht es für Österreichs Nationalteam dann im Herbst ab September in der Nations League weiter. Mit den Spielen gegen Frankreich (22. September, auswärts) und Dänemark (25. September, daheim) wird die Premiere im Pool A abgeschlossen.