Ein Auf & Ab im Länderspieljahr 2020

Der Abschluss des Länderspieljahres 2020 hätte für Österreichs Fußball-Nationalteam besser sein können. Das 1:1 gegen Norwegen war eine Enttäuschung. "Das sind ja keine Spieler aus der Regionalliga Ost", sagte ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager nach dem couragierten Auftritt des norwegischen B-Teams. Es gibt genügend positive wie auch negative Aspekte im Hinblick auf die Europameisterschaft 2021.

Top: Die Ergebnisse: 8 Spiele, 6 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage: Diese Jahresbilanz kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jede Mannschaft wird an ihren Resultaten gemessen. Österreich hatte in diesem Jahr keinen Gegner der Extraklasse zu bekämpfen. Aber die Siege in Norwegen (2:1), Rumänien (1:0) und Nordirland (1:0) wären heimischen Nationalteams in der Vergangenheit nicht gelungen.

Top: Der breite Kader: ÖFB-Teamchef Franco Foda hat jetzt definitiv einen großen, ausgeglichenen Kader. Die Zeiten aus der Ära von Marcel Koller, in der es kaum Alternativen zur Startelf und zwei, drei Auswechselspielern gab, ist vorbei.

Flop: Zu wenig Konkurrenzkampf: Offen ist, ob diese Kaderbreite im kommenden Jahr öfter zum Tragen kommt. Noch hat es den Anschein, dass sich der eine oder andere auch nach schwächeren Leistungen keine Sorgen um den Stammplatz machen muss, weil das Standing im Teamgefüge groß genug ist. ÖFB-Teamchef Franco Foda hat nach dem 1:1 gegen Norwegen "Veränderungen" angekündigt, ohne näher auf diese einzugehen. Er hat auch bestätigt, dass deutlich Luft nach oben besteht. Es hat noch keinem Team geschadet, den internen Druck zu erhöhen.

Flop: Der Kalender: Die Spielansetzungen machen die Arbeit des Teamchefs nicht einfacher. Drei Spiele binnen zehn Tagen sind zu viel. Niemand profitiert davon. Kein nationaler Verband hat große Freude mit den Freundschaftsspielen. Lösen könnte man diese Problematik nur im europäischen Verbund.

Flop: Die Ausrichtung: Natürlich kann man Teamchef Franco Fodas vorsichtige taktische Ausrichtung kritisieren. Letztendlich weiß man jedoch, was man bekommt, wenn man sich für Foda als Teamchef entscheidet. Die Defensive war, egal ob mit Dreier- oder Viererabwehrkette, stets stabil. Sowohl Alexander Schlager in der ersten Hälfte des Länderspieljahres sowie Pavao Pervan zuletzt waren solide.

Flop: Die Offensive: In der Offensive gibt es doch noch eine Baustelle. Mit Marko Arnautovic und Adrian Grbic sind die beiden besten Stürmer bei ihren Klubs in China und Frankreich keine Stammspieler. Marcel Sabitzer spielt im Nationalteam eine andere Position als bei RB Leipzig. Und auch David Alaba, bei den Bayern Innenverteidiger, tritt im Nationalteam offensiv über die Flanken viel zu selten gefährlich in Erscheinung. Es gibt also bis zur Europameisterschaft 2021 noch einiges zu verbessern.

Weiterlesen:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. David Alaba

Marko Arnautovic Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport h.bartl@nachrichten.at