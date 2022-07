Das, was auf Österreichs Frauenfußballteam beim morgigen Eröffnungsmatch der EURO (21 Uhr, ORF 1) gegen England im Old-Trafford-Stadion zu Manchester atmosphärisch zukommt, können die meisten nicht erahnen. Man muss diese Arena schon in voller Pracht – also mit 75.000 Fans – erlebt haben.