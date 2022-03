Dragovic jubiliert, Schottland rotiert, Kulisse deprimiert

Alles andere als optimal sind die Rahmenbedingungen bei Franco Fodas Abschied als ÖFB-Teamchef beim heutigen sportlich eher belanglosen Testspiel gegen Schottland im Wiener Happel-Stadion (20.45 Uhr). Nach dem Ausscheiden in der WM-Qualifikation am Donnerstag wird Österreichs Team seinen Popularitätsverlust zu spüren bekommen, denn im Vorverkauf konnten nicht mehr als 5000 Karten abgesetzt werden. Ein Drittel davon ging an schottische Fans. Ein Zuschauer-Minusrekord droht: Der bisher geringste Besuch eines Länderspiels (ohne Kapazitätsbeschränkungen) in Wien war im November 1987, als nicht mehr als 6200 Fans das ÖFB-Team in der EM-Quali gegen Rumänien (0:0) sehen wollten. Neben Foda, der viereinhalb Jahre lang ÖFB-Teamchef war, hätte sich auch Aleksandar Dragovic eine bessere Kulisse verdient. Der Verteidiger bestreitet heute sein 100. Länderspiel und kommt damit Österreichs Rekordspieler Andreas Herzog (103 Einsätze) immer näher.

Foda selbst freut sich auf seine letzte Partie im Amt. "Das werde ich noch einmal genießen – auch die Nationalhymne." Seine Spieler möchten zum Abschied ein passendes Ergebnis liefern. Arnautovic: "Für uns ist es normal, dass wir dem Trainer noch ein perfektes Abschiedsspiel geben wollen."

Ob da der Gegner mitspielt? Vier Partien in Folge ist das ÖFB-Team gegen Schottland sieglos, der letzte Heimerfolg datiert aus dem Jahr 1978. Die Schotten sind zudem seit Anfang September, einem 0:2 in Dänemark, sieben Partien ungeschlagen, haben sechs davon gewonnen. Nach ihrem 1:1 am Donnerstag in Warschau gegen Polen werden sie heute aber aller Voraussicht nach nicht in Bestbesetzung antreten. "Ich werde vielleicht ein bisschen mehr rotieren als sonst", kündigte Schottlands Teamchef Steve Clarke an. Gut möglich, dass beispielsweise die Defensivkünstler Kieran Tierney (Arsenal) und Scott McTominay (Manchester United) eine Pause erhalten.

Einen sehr guten Spielzug hat das ÖFB-Team bereits gemacht: Es spendet 125.000 Euro für eine Ukraine-Hilfsorganisation.