Doppeltorschütze Baumgartner: "Ich kann viel mehr"

So jubelte Österreichs Nationalteam – mit Michael Gregoritsch im Schweden-Trikot – nach dem 2:0-Sieg in der EM-Quali.

Es war ein Fußball-Abend, der an die ganz großen Sternstunden der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft erinnerte. Der 2:0 (0:0)-Sieg in der EM-Quali über Schweden hatte einfach alles zu bieten: vom ausverkauften Ernst-Happel-Stadion über den späten Führungstreffer zum 1:0 in der 81. Minute bis hin zum absoluten Willen, den ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner an den Tag gelegt hatte, um beim Führungstreffer um diesen Tick schneller als der Gegner zu sein.