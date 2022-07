Dieses Turnier verspricht eine Millionenshow

Langsam, aber sicher steigt die Anspannung. Übermorgen (21 Uhr, ORF 1) öffnet sich für Österreichs Frauen-Nationalteam im mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Old-Trafford-Stadion von Manchester die "Erlebniswelt" Fußball-Europameisterschaft 2022. Gastgeber und Auftaktgegner England fühlt sich als Mutterland des Fußballs verpflichtet, ein Turnier der Superlative auf den Rasen zu zaubern. Die nackten Zahlen versprechen eine Millionenshow.

250 Millionen Zuschauer in 195 Ländern sollen via TV und Streamingdienste Augenzeugen bei den insgesamt 31 Matches von Mittwoch bis 31. Juli werden. Das wäre in etwa eine Verdoppelung der Aufmerksamkeit im Vergleich zur Endrunde 2017 in den Niederlanden.

1,4 Millionen Mädchen und Frauen kicken – laut einem Bericht aus dem Jahr 2019 – in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Fußballunion. Bei den Burschen und Männern sind es 14,2 Millionen. In Österreich gibt es 11.250 Fußballerinnen, nur 250 der 2200 Vereine stellen Frauenteams.

4,5:1 Quote: Für die Buchmacher ist Spaniens Team um die Weltfußballerin Alexia Putellas (FC Barcelona), die mehr als 1,6 Millionen Follower auf Instagram hat, Titelkandidat Nummer eins. Dahinter folgen England (5,5:1), Frankreich (6,25:1) und die Niederlande (7:1), die 2017 triumphiert haben. Österreich taucht im Ranking der Wettanbieter unter 16 Teams an elfter Stelle auf. Wer einen Euro auf Viktoria Schnaderbeck & Co. setzt, bekommt im Erfolgsfall bis zu 75. Es würde sich also definitiv lohnen. Krassester Außenseiter ist ÖFB-Gruppengegner Nordirland (251:1). Die Portugiesinnen, denen das EURO-Ticket der ausgeschlossenen Russinnen in den Schoß gefallen ist, stehen auch nicht unbedingt hoch im Kurs (150:1). 13 Schiedsrichterinnen, 25 Assistentinnen, 15 Video-Referees und zwei unterstützende Offizielle wurden für den reibungslosen Ablauf der Spiele nominiert. Darunter ist mit Sara Telek auch eine Österreicherin. Die 33-Jährige aus Dreistetten (Wiener Neustadt-Land) wird wie schon im Champions-League-Finale der Frauen 2021 an der Linie im Einsatz sein.

Der Spielplan

1984 fand die erste Frauenfußball-Europameisterschaft mit nur vier Teams statt. Schweden sicherte sich den Premierentitel, Deutschland ist mit acht von zwölf möglichen Trophäen die unumstrittene Nummer eins in der ewigen Bestenliste. Als amtierende Champions treten die Niederlande an, die 2017 ihr Heimturnier mit einem 4:2-Finalsieg über Dänemark vor 28.182 Zuschauern in Enschede gekrönt haben. England wird von Mittwoch bis 31. Juli zum zweiten Mal nach 2005 Gastgeber einer Endrunde sein.

Gruppe A

England Nr. 8 der Welt

Norwegen 11

Österreich 21

Nordirland 47

Mittwoch, 6. Juli, 21 Uhr:

England – Österreich

Manchester, Old Trafford

Donnerstag, 7. Juli, 21 Uhr:

Norwegen – Nordirland

Southampton

Montag, 11. Juli, 18 Uhr:

Österreich – Nordirland

Southampton

Montag, 11. Juli, 21 Uhr:

England – Norwegen

Brighton & Hove

Freitag, 15. Juli, 21 Uhr:

Österreich – Norwegen

Brighton & Hove

Freitag, 15. Juli, 21 Uhr:

Nordirland – England

Southampton

Gruppe B

Deutschland Nr. 5 der Welt

Spanien 7

Dänemark 15

Finnland 29

Freitag, 8. Juli, 18 Uhr:

Spanien – Finnland

Milton Keynes

Freitag, 8. Juli, 21 Uhr:

Deutschland – Dänemark

Brentford

Dienstag, 12. Juli, 18 Uhr:

Dänemark – Finnland

Milton Keynes

Dienstag, 12. Juli, 21 Uhr:

Deutschland – Spanien

Brentford

Samstag, 16. Juli, 21 Uhr:

Finnland – Deutschland

Milton Keynes

Samstag, 16. Juli, 21 Uhr:

Dänemark – Spanien

Brentford

Gruppe C

Schweden Nr. 2 der Welt

Niederlande 5

Schweiz 20

Portugal 30

Samstag, 9. Juli, 18 Uhr:

Portugal – Schweiz

Wigan & Leigh

Samstag, 9. Juli, 21 Uhr:

Niederlande – Schweden

Sheffield

Mittwoch, 13. Juli, 18 Uhr:

Schweden – Schweiz

Sheffield

Mittwoch, 13. Juli, 21 Uhr:

Niederlande – Portugal

Wigan & Leigh

Sonntag, 17. Juli, 18 Uhr:

Schweiz – Niederlande

Sheffield

Sonntag, 17. Juli, 18 Uhr:

Schweden – Portugal

Wigan & Leigh

Gruppe D

Frankreich Nr. 3 der Welt

Italien 14

Island 17

Belgien 19

Sonntag, 10. Juli, 18 Uhr:

Belgien – Island

Manchester

Sonntag, 10. Juli, 21 Uhr:

Frankreich – Italien

Rotherham

Donnerstag, 14. Juli, 18 Uhr:

Italien – Island

Manchester

Donnerstag, 14. Juli, 21 Uhr:

Frankreich – Belgien

Rotherham

Montag, 18. Juli, 21 Uhr:

Island – Frankreich

Rotherham

Montag, 18. Juli, 21 Uhr:

Italien – Belgien

Manchester

Vom Viertelfinale bis zum Endspiel im Wembleystadion

Viertelfinale

Mittwoch, 20. Juli, 21 Uhr:

Siegerinnen Gruppe A – Zweite Gruppe B Brighton & Hove

Donnerstag, 21. Juli, 21 Uhr:

Siegerinnen Gruppe B – Zweite Gruppe A Brentford

Freitag, 22. Juli, 21 Uhr:

Siegerinnen Gruppe C – Zweite Gruppe D Wigan & Leigh

Samstag, 23. Juli, 21 Uhr:

Siegerinnen Gruppe D – Zweite Gruppe C Rotherham

Semifinale

Dienstag, 26. Juli, 21 Uhr:

Siegerinnen Viertelfinale I – Siegerinnen Viertelfinale III Sheffield

Mittwoch, 27. Juli, 21 Uhr:

Siegerinnen Viertelfinale II – Siegerinnen Viertelfinale IV M. Keynes

Finale

Sonntag, 31. Juli, 18 Uhr: London, Wembley-Stadion