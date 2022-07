Dieses Team hat die Lizenz zum Feiern

Die nordirischen Reporter staunten nicht schlecht, als Österreichs Fußball-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck mit jener berühmten Musikbox im rollbaren Kofferformat, die schon das Sommermärchen 2017 – den EURO-Semifinaleinzug in den Niederlanden – versüßt hatte, in das Pressezentrum des St. Mary’s Stadiums in Southampton einmarschierte.

Die Abwehrchefin, Torfrau Manuela Zinsberger, Sarah Puntigam und noch eine Handvoll mehr unterbrachen lautstark die Medienkonferenz, sangen Tiëstos "The Business" und tanzten mit der beim 2:0 gegen Nordirland zur besten Spielerin gekürten Kollegin Barbara Dunst auf dem Podium. Die Frankfurt-Legionärin kopierte Real-Madrid-Star David Alaba und stemmte in der Stunde des Triumphes einen Sessel.

Die Freude musste (selbstverständlich ohne Alkoholgenuss) rausgebrüllt werden – und das ist würdig und recht, auch wenn das den Reportern aus Nordirland nicht einging. "Wieso machen sie das? Sie haben ja noch nichts erreicht", fragten sie in die Runde.

100.000 Euro eingespielt

Es braucht ja noch ein Unentschieden am Freitag (21 Uhr, ORF 1) in Brighton gegen die von einem 0:8-Debakel gegen England arg gebeutelten Norwegerinnen, um das Viertelfinale zu erreichen. Die gute Ausgangsposition ist aber in erster Linie ein Verdienst des Teams von Irene Fuhrmann, die sich zwar feiertechnisch zurückhielt, aber ein breites Lächeln aufsetzte.

"Die Mädels haben sich das verdient, ein bisschen zu feiern. Es ist nicht selbstverständlich, ein EM-Match zu gewinnen. Diesmal waren wie die Favoritinnen, wir haben diese Rolle angenommen, auch wenn wir wissen, dass wir einiges besser machen können und müssen", betonte die 41-Jährige, die nach der Rückkehr in das ÖFB-Basiscamp "Pennyhill Park" einen freien Dienstagnachmittag ausrief. Um Familienmitglieder und Freunde zu treffen – oder einen Fuchs, wie es Stürmerin Nicole Billa in dieser luxuriösen Gartenanlage schon passiert ist.

"Der hat nur geschaut, den hat das alles nicht interessiert", sagte die Hoffenheim-Torjägerin. Anders sieht es in der Heimat oder auch in den EURO-Stadien aus. Vor den TV-Geräten fieberten gegen Nordirland bis zu 640.000 mit, in Southampton waren gut 800 live dabei. Sie bekamen nach dem Schlusspfiff von den ÖFB-Frauen, die mit dem Sieg eine eher bescheidene UEFA-Prämie in der Höhe von 100.000 Euro eingespielt hatten, "I am from Austria" zu hören.

"Wir können sicher besser Fußball spielen als tanzen oder singen", gestand Katharina Naschenweng, die übrigens nicht mit Schlager-Star Melissa Naschenweng verwandt ist. Die 24-Jährige denkt wie ihre Mitspielerinnen keine Sekunde daran, übermütig zu werden. Die Torschützin zum 2:0 hat außerdem andere Sorgen, sie wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Bei der Frankenburgerin Laura Wienroither (jetzt wieder negativ) kündigt sich hingegen ein baldiges Comeback an.

Auf Norwegens 0:8 bildet sich niemand etwas ein, heute beginnt die Vorbereitung auf das Gruppenfinale. "Wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Es ändert nichts, dass uns ein Unentschieden genügt", sagte Rekord-Nationalspielerin Sarah Puntigam (122 Matches), die wie die meisten Akteurinnen im ÖFB-Kader schon 2017 dabei gewesen war.

Vergleichbar sei die Situation – abgesehen vom exzellenten Team-Spirit – nicht. "Damals waren wir das erste Mal dabei, haben ein Sommermärchen geschrieben, das war eine Sensation. Diesmal sind wir selbstbewusster reingegangen, mit einem höheren Anspruch an uns. Wir versuchen, jeden Moment mitzunehmen und zu genießen." Das ist auch das Motto von Carina Wenninger, die sich eine blutige Nase holte. "Nix gebrochen, weiter geht’s." Oder wie es die Musikbox verlangt: "Let’s get down to business." Zurück zum Fußball-Geschäft.