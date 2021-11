Die Woche der Entscheidung für Franco Foda

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich wiederholte davor, dass erst nach diesen beiden Spielen die Zukunft von Teamchef Franco Foda entschieden wird. "Wir haben zum Glück danach genug Zeit bis zu den nächsten Länderspielen."

Dass beim ÖFB-Nationalteam ausgerechnet ein Mediziner nicht geimpft sein soll, hat in den vergangenen Tagen viel Aufregung verursacht. Der ÖFB-Präsident will sich zunächst in einem persönlichen Gespräch mit dem Mediziner informieren, sagte Milletich zu diesem Thema, stellte aber auch klar: "Der ÖFB hält sich selbstverständlich an alle gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ich persönlich wäre mit dieser Situation nicht glücklich, so etwas gefällt mir gar nicht." Der 65-jährige Unternehmer ist ein klarer Impfbefürworter. "Ich bin ein Verfechter dessen, dass man aus Solidarität mit seinen Mitmenschen auch auf sein Umfeld schaut."