Die Wales-Stars kommen ausgeruht zum Finale gegen Österreich

Eines verbindet die Nationalmannschaft von Wales mit jener von Österreich: Vor dem Play-off-Duell am Donnerstag in Cardiff (20.45 Uhr, ORF eins) hat noch keiner der Spieler in den beiden Kadern an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Für die Wales-Stars wie Gareth Bale (32) oder Aaron Ramsey (31) heißt es deshalb "jetzt oder nie".