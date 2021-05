Welcher Torhüter wird Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am 13. Juni beim EM-Auftakt in Bukarest gegen Nordmazedonien anführen? Im OÖN-Interview spricht LASK-Keeper Alexander Schlager über die Vorfreude auf die nächsten Wochen, die Ungewissheit in der Torhüterfrage, über eigene Fehler und die Tricks, um einen Lagerkoller während des langen Turniers zu verhindern.