Die Tempomacherin gibt ihr Comeback

Julia Hickelsberger-Füller gibt ihr Comeback im Frauen-Nationalteam: Österreichs Fußballerin des Jahres 2022 steht Teamchefin Irene Fuhrmann für die beiden abschließenden Spiele der Nations League in Frankreich (1. Dezember) und vier Tage später in St. Pölten gegen Norwegen nach einer mehr als einjährigen Pause wieder zur Verfügung. Das ÖFB-Team hat es in den beiden Spielen in eigener Hand, den Klassenerhalt in der A-Liga zu fixieren.

Hickelsberger-Füller war zuletzt im November 2022 für das rot-weiß-rote Team am Ball gewesen, danach wurde die Hoffenheim-Legionärin durch muskuläre Probleme, eine Meniskus-Operation und einen Muskelbündelriss gebremst. "Sie hatte ein sehr durchwachsenes Jahr. Wir werden verantwortungsvoll damit umgehen", sagte Fuhrmann.

Die Österreicherinnen liegen in der erstmals ausgetragenen Nations League in der Liga A mit sieben Punkten hinter Frankreich (10), aber vor Portugal (3) und Norwegen (2) klar auf Kurs Klassenerhalt, den die ersten zwei schaffen. "Nachdem wir nach vier Spielen den Fixabstieg schon abwenden konnten, hoffe ich, dass wir dem Play-off aus dem Weg gehen können", erklärte Fuhrmann. Die Entscheidung könnte in Rennes fallen: Nach dem 0:1 im Heimspiel wollen die Österreicherinnen in Frankreich punkten. Fuhrmann: "Wenn wir an das Hinspiel denken, wenn wir uns nicht so saudumm anstellen beim Gegentor, dann hätten wir in Wien einen Punkt machen können."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper