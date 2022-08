Die Kunst, auf der Welle der EUROphorie zu surfen

"Mein Bekanntheitsgrad ist ganz klar gestiegen. Es ist eine neue Situation für mich, ich bin überrascht von den vielen durchwegs positiven Rückmeldungen", sagt Österreichs Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann nach einem Kurzurlaub, in dem kein Tag verging, an dem sie nicht von wildfremden Menschen angesprochen wurde.

Der Viertelfinal-Einzug bei der Europameisterschaft hat offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen – vor allem bei Jugendlichen. Und da sind nicht nur Mädchen gemeint. "Ich bin auch von Burschen von acht bis zwölf erkannt und um Selfies gebeten worden", erzählt Fuhrmann. "Mir war nicht bewusst, wie sehr Kinder begeistert waren von dem, wie wir aufgetreten sind."

Die rege Nachfrage nach Tickets für das WM-Quali-Duell mit dem frischgebackenen Champion England am Samstag (17.30 Uhr, ORF 1) in Wiener Neustadt bestätigt das. Die Arena wird mit 3900 Besuchern ausverkauft sein.

Allein aus Großbritannien haben sich nicht weniger als 26 Medienvertreter angesagt. Um die "Lionesses" um Kapitänin Leah Williamson herrscht ein echter Hype, den London-Legionärin Manuela Zinsberger (WFC Arsenal) aus erster Hand mit Nachdruck zu konkretisieren vermag.

"Die Euphorie ist echt spürbar. Die Engländerinnen werden auch gegen die USA (Nummer 1 der Welt, Anm.) im ausverkauften Wembley spielen, das ist ein Statement des Verbandes. Bei uns im Verein sind die Saisontickets bereits ausverkauft, bei Chelsea auch. Wir werden ein North London Derby (Arsenal gegen Tottenham, Anm.) vor mehr als 35.000 Zuschauern haben", betonte die 26-jährige ÖFB-Torhüterin.

Nach dem Rücktritt von Viktoria Schnaderbeck wird Carina Wenninger (AS Roma/120 Länderspiele), die das Nationalteam schon beim 0:2 im Viertelfinale gegen Deutschland als Kapitänin auf den Rasen von Brentford geführt hat, die Schleife tragen. In der Hierarchie ist Österreichs Rekord-Internationale Sarah Puntigam (124 ÖFB-Matches) Nummer zwei, Sarah Zadrazil (100) rückte in den "inner circle" auf.

Zinsberger (83) muss sich noch ein bisschen gedulden, aber das ist okay für sie. "Wichtig ist, dass wir klar verteilte Rollen haben. Jede wäre gerne einmal in der Position, Kapitänin im Frauen-Nationalteam zu sein", gibt die Niederösterreicherin unumwunden zu. Nachsatz: "Für mich ändert sich nichts. Ich werde mir genauso den Arsch aufreißen wie vorher." Und unverändert klar kommunizieren, was ihr auf dem Herzen liegt.

"Wir sind gut, spielen aktiv, mutig, verstecken uns nicht. Vielleicht müssen wir noch einen Tick cleverer werden", beschreibt Zinsberger den Ist-Zustand, um sofort nach dem Optimum zu streben. "Wir wollen auf jeden Fall größer denken. Der nächste Schritt ist, dass wir im Staff breiter aufgestellt sind, denn dann können wir mehr umsetzen von dem, was wir uns vornehmen." Gegen England braucht es definitiv 100 Prozent.