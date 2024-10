Die Frau, die Marko Arnautovic in den Schatten stellt

2100 Tickets gingen im Vorverkauf für das Fußball-Play-off-Erstrunden-Rückspiel zur EURO 2025 am Dienstag gegen Slowenien (18 Uhr, ORF 1) über den Ladentisch, es dürfen aber gerne 3788 Fans wie bei der Premiere des österreichi-schen Frauen-Nationalteams in der Rieder Innviertel-Arena am 31. Mai werden. Damals trug sich Sarah Puntigam beim 1:1 gegen Island vom Elfmeterpunkt aus in die Torschützenliste ein.