Die EURO startet mit einer Zitterpartie

Eigentlich hätte Österreichs Fußball-Teamstürmerin Lisa Kolb am Donnerstag mit ihren Kolleginnen in Wien-Schwechat in das Flugzeug nach London-Gatwick klettern und heute im EURO-Basislager "Pennyhill Park" bei Bagshot das erste Training absolvieren sollen, doch daraus wurde nichts. Bei der 21-jährigen Vöcklabruckerin, die in der deutschen Bundesliga für den SC Freiburg spielt, schaltete die Ampel beim Antigen-Schnelltest auf Rot.

Auch das PCR-Resultat war positiv, Kolb klagte über milde Symptome, sie fühle sich aber schon besser. Trotzdem wird die Vorbereitung auf das Eröffnungsmatch am Mittwoch (21 Uhr, ORF 1) in Manchester gegen England zur Zitterpartie. Die Corona-Pandemie setzt dem Turnier schon vor dem Anpfiff zu, auch andere Teams beklagen positive Testergebnisse.

Lisa Kolb (vorne) bangt nach einem positiven Coronatest um die EURO. Bild: GEPA pictures

Training ohne Kapitänin

"Es ist natürlich ein Rückschlag für uns, dass wir trotz aller Vorsichtsmaßnahmen schon bei der Anreise eine Spielerin und einen Betreuer (Physiotherapeut Reinhard Wögerbauer, Anm.) vorgeben müssen", sagte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Die 41-Jährige hatte in weiser Voraussicht Virginia Kirchberger und Annabel Schasching als Ergänzungen zum 23-Frau-Kader an Bord geholt, beide könnten nun eine größere Rolle spielen, als ihnen ursprünglich zugedacht war. Sollte Kolb ausfallen, wäre Schasching, die 19-jährige Kapitänin des SK Sturm, aufgrund ihrer offensiven Position der logische Ersatz. Die Mittelfeldregisseurin aus St. Aegidi hat sich als Torschützenkönigin und beste Spielerin der abgelaufenen Bundesliga-Saison für Höheres empfohlen.

"Es ist ein extrem cooles Gefühl, Teil dieses Teams zu sein. Ich genieße das und versuche, so viele Eindrücke wie möglich für mich mitzunehmen", sagte die Innviertlerin. Nicht nur ihr hat das Camp erster Klasse im Südwesten von London ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Der idyllische "Pennyhill Park", in dem vor einem Jahr Englands Männer um Kapitän Harry Kane auf dem Weg ins EURO-Finale Quartier bezogen haben, lässt keine Wünsche offen.

Der „Pennyhill Park“ bei Bagshot ist das ÖFB-Basislager. Bild: Pennyhill Park

Es ist eine Wohlfühloase, in der man aber durchaus auch ins Schwitzen kommen kann. Gestern stand das erste intensive Training, bei dem Kapitänin Viktoria Schnaderbeck wegen ihrer Knieprobleme fehlte, auf dem Programm. Alle ziehen mit Feuereifer mit.

Englands stolze Serie

Es wird auch ein bisschen Glück brauchen, um den Engländerinnen vor 75.000 Zuschauern im Old-Trafford-Stadion Schmerzen bereiten zu können. Die "Lionesses" haben kein einziges ihrer jüngsten 14 Länderspiele verloren, zwölf Siege und ein Torverhältnis von 84:3 stehen zu Buche. Bei der Generalprobe in Zürich sprang vor 10.000 Fans ein 4:0-Erfolg über die Schweiz heraus.

Frei von Sorgen sind aber auch die Gastgeberinnen nicht. Rekord-Torschützin Ellen White konnte sich bis dato noch nicht freitesten.

Es ist ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit. Die EURO beginnt in vier Tagen.