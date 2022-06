Die Chance zur Revanche

Österreichs Fußballteam bekommt es am Montag (20.45 Uhr) im Wiener Ernst-Happel-Stadion beim zweiten Akt der Nations League zum dritten Mal binnen 14 Monaten mit EURO-Semifinalist Dänemark zu tun. Die beiden jüngsten Niederlagen in der WM-Qualifikation (0:4/h, 0:1/a) tangieren ÖFB-Cheftrainer Ralf Rangnick, der sein Heimdebüt auf der Bank feiern wird, nicht. "Statistiken sind dazu da, um sie zu ändern. Wir sind klarer Underdog, aber das macht es noch interessanter", sagte der 63-jährige Deutsche, dem dann Champions-League-Triumphator David Alaba (Real Madrid) erstmals zur Verfügung stehen sollte.

Gestern waren die Dänen in Saint-Denis im Einsatz und schlugen den amtierenden Weltmeister Frankreich, der am kommenden Freitag in Wien antreten wird, 2:1 (0:0). "Wir sind auf einem guten Weg", sagte Dänemarks Teamchef Kasper Hjulmand, der den bei der EURO kollabierten Christian Eriksen von Beginn an aufgestellt hatte. Matchwinner war aber "Joker" Andreas Cornelius (68., 89.).